Спартак-Нальчик
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
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Суслов
Кирилл Суслов
90
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Абазов
Руслан Абазов
90
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Чеботару
Евгений Чеботару
90
-
Шаваев
Алихан Шаваев
6'
90
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Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
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Гошоков
Арсен Гошоков
63
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Буйтраго
Даниэль Буйтраго
76
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Медведев
Алексей Медведев
90
Запасные
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Макоев
Залим Макоев
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Галин
Дмитрий Галин
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Степанов
Алексей Степанов
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Коронов
Игорь Коронов
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Рухаиа
Гуджа Рухаиа
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Сирадзе
Давид Сирадзе
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Тлупов
Ислам Тлупов