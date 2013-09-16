Матч завершен
Шинник
Ярославль
Горбатенко 24'
Малоян 57'
Дудченко 69'
Корытько 82'
4 : 0
Матч завершен
Химик
Дзержинск
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
16 сент. 2013, 17:00 МСК
16.09.2013, 17:00 МСК
понедельник
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы
Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
46
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Померко
Алексей Померко
77
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
24'
24'
71
-
Деобальд
Павел Деобальд
90
-
Корытько
Владимир Корытько
82'
82'
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
69'
69'
90
-
Малоян
Артур Малоян
57'
57'
62
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Голбан
Игорь Голбан
-
Малышев
Александр Малышев
-
Ндри
Алли Ндри
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Зотов
Александр Зотов
-
Белоусов
Сергей Белоусов