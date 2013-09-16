Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Мурнин 79'
Замалиев 90'
2 : 1
Матч завершен
Ангушт
Назрань
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
16 сент. 2013, 9:00 МСК
16.09.2013, 9:00 МСК
понедельник
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
Составы
СКА-Хабаровск
мин
-
Мочалин
Павел Мочалин
58
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
дос Сантос
Леонардо Рамос дос Сантос
53
-
Гогуа
Гогита Гогуа
90
-
Замалиев
Наиль Замалиев
90'
90'
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Радченко
Александр Радченко
74
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
Запасные
-
Караев
Давид Караев
-
Тобоев
Таймураз Тобоев
-
Козорез
Антон Козорез
-
Амирханов
Роман Амирханов
-
Морозов
Сергей Морозов
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Мурнин
Андрей Мурнин
79'