Енисей
мин
-
Магадиев
Денис Магадиев
90
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
24'
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
90
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
76'
81
-
Иванов
Егор Иванов
77
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
-
Буш
Лауренциу Буш
90
Запасные
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Гурулев
Евгений Гурулев
-
Рожков
Павел Рожков
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Качан
Евгений Качан
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано