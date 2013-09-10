Оренбург
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
63
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
76
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Саталкин
Никита Саталкин
90
Запасные
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Садыков
Айзат Садыков
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Чванов
Дмитрий Чванов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Андреев
Дмитрий Андреев
-
Арзиани
Зураби Арзиани
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Кобялко
Антон Кобялко
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович