СКА-Хабаровск
мин
-
Мочалин
Павел Мочалин
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
83'
90
-
Гогуа
Гогита Гогуа
86
-
Замалиев
Наиль Замалиев
90
-
Славнов
Роман Славнов
74
-
Радченко
Александр Радченко
61
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
-
Де Карвалью
Натан Соарес Де Карвалью
90
Запасные
-
Тобоев
Таймураз Тобоев
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Морозов
Сергей Морозов
-
дос Сантос
Леонардо Рамос дос Сантос
-
Мурнин
Андрей Мурнин
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко