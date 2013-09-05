Сибирь
мин
-
Кубицки
Патрик Кубицки
58
-
Запрудских
Виталий Запрудских
90
-
Трунин
Илья Трунин
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Выходил
Томаш Выходил
46
-
Кабанов
Артем Кабанов
90
-
Рыжков
Владислав Рыжков
59
-
Беляев
Роман Беляев
90
-
Маркосов
Михаил Маркосов
75'
90
-
Родригес
Нивалдо Родригес
90
Запасные
-
Азаров
Владимир Азаров
-
Пузин
Евгений Пузин
-
Скороходов
Денис Скороходов
-
Гладышев
Алексей Гладышев
-
Зиновьев
Евгений Зиновьев
-
Бркляча
Марио Бркляча
-
Базанов
Алексей Базанов