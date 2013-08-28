Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
80
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
75
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
71
-
Буш
Лауренциу Буш
70
Запасные
-
Гурулев
Евгений Гурулев
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
-
Иванов
Егор Иванов
-
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано