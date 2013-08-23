Сибирь
мин
-
Кубицки
Патрик Кубицки
66
-
Запрудских
Виталий Запрудских
90
-
Трунин
Илья Трунин
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Головатенко
Виктор Головатенко
90
-
Выходил
Томаш Выходил
90
-
Кабанов
Артем Кабанов
90
-
Рыжков
Владислав Рыжков
61
-
Дудолев
Артем Дудолев
67
-
Беляев
Роман Беляев
42'
80
-
Маркосов
Михаил Маркосов
90'
90
Запасные
-
Едунов
Алексей Едунов
-
Малофеев
Евгений Малофеев
-
Климов
Игорь Климов
-
Скороходов
Денис Скороходов
-
Гладышев
Алексей Гладышев
-
Зиновьев
Евгений Зиновьев
-
Базанов
Алексей Базанов