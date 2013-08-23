Мордовия
мин
-
Маркин
Михаил Маркин
67
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Божович
Владимир Божович
63
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Пазин
Андрей Пазин
79
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Бобер
Антон Бобер
61
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
19'
28'
90
Запасные
-
Коченков
Антон Коченков
-
Пономарев
Владимир Пономарев
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
-
Димидко
Александр Димидко
-
Суворов
Александр Суворов
-
Луценко
Евгений Луценко
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко