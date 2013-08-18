Арсенал
мин
-
Филимонов
Александр Филимонов
90
-
Сухарев
Сергей Сухарев
28'
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
23'
79
-
Лях
Андрей Лях
90
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
46
-
Кутьин
Александр Кутьин
90
-
Савин
Евгений Савин
50'
90
Запасные
-
Тимохин
Ринат Тимохин
-
Салкич
Эрик Салкич
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Кликин
Максим Кликин
-
Лозенков
Иван Лозенков
-
Лепский
Максим Лепский
-
Маслов
Сергей Маслов