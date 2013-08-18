Сочи
мин
-
Мельник
Иван Мельник
40
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Васильев
Андрей Васильев
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
-
Матяш
Станислав Матяш
1'
89
-
Маркелов
Иван Маркелов
74
-
Акимов
Дмитрий Акимов
31'
90
Запасные
-
Есин
Владимир Есин
-
Маматюк
Андрей Маматюк
-
Матрахов
Евгений Матрахов
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Идову
Брайан Идову
-
Кулеша
Артем Кулеша
-
Ильин
Владимир Ильин