Торпедо
мин
-
Васильев
Никита Васильев
46
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
65'
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
25'
90
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
83
-
Свежов
Виктор Свежов
46
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
6'
68
-
Шевченко
Игорь Шевченко
90
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Поляков
Олег Поляков
-
Цыбиков
Александр Цыбиков
-
Довбня
Александр Довбня
-
Большаков
Денис Большаков
-
Кулешов
Юрий Кулешов
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс