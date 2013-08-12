Мордовия
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
21'
80
-
Пазин
Андрей Пазин
68
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
90
-
Бобер
Антон Бобер
57'
58
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
63
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Луценко
Евгений Луценко
45'
90
Запасные
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Маркин
Михаил Маркин
-
Коченков
Антон Коченков
-
Пономарев
Владимир Пономарев
-
Рогов
Максим Рогов
-
Димидко
Александр Димидко
-
Иванов
Алексей Иванов
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Кириченко
Дмитрий Кириченко