Матч завершен
Ангушт
Назрань
0 : 2
Матч завершен
Ротор
Волгоград
Аппаев 12'
Малыгин 49'
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
7 авг. 2013, 16:00 МСК
7.08.2013, 16:00 МСК
среда
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы
Ротор
мин
-
Комаровский
Дмитрий Комаровский
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
49'
49'
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Тен
Петр Тен
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Фомин
Семен Фомин
87
-
Глушков
Никита Глушков
90
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
12'
12'
90
-
Архипов
Антон Архипов
90
Запасные
-
Рябоконь
Степан Рябоконь
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Рылов
Артур Рылов
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
Коротаев
Александр Коротаев