Ротор
мин
-
Комаровский
Дмитрий Комаровский
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
49'
90
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Ламанж
Абдель Ламанж
90
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Тен
Петр Тен
90
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Ставпец
Александр Ставпец
90
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Войдель
Роман Войдель
90
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Фомин
Семен Фомин
87
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Глушков
Никита Глушков
90
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Аппаев
Хызыр Аппаев
12'
90
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Архипов
Антон Архипов
90
Запасные
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Рябоконь
Степан Рябоконь
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Гаврилов
Илья Гаврилов
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Гузь
Дмитрий Гузь
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Васянович
Андрей Васянович
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Рылов
Артур Рылов
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Кабутов
Дмитрий Кабутов
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Коротаев
Александр Коротаев