Арсенал
мин
-
Филимонов
Александр Филимонов
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Сухарев
Сергей Сухарев
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
90
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
-
Лях
Андрей Лях
90
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
83
-
Кутьин
Александр Кутьин
73
-
Савин
Евгений Савин
12'
72
Запасные
-
Орлов
Виталий Орлов
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Тимохин
Ринат Тимохин
-
Кликин
Максим Кликин
-
Лозенков
Иван Лозенков
-
Калешин
Игорь Калешин
-
Маслов
Сергей Маслов