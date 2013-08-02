Торпедо
мин
-
Князев
Иван Князев
90
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
81
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
70
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
46
-
Шевченко
Игорь Шевченко
90
-
Салугин
Александр Салугин
65
Запасные
-
Поляков
Олег Поляков
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Цыбиков
Александр Цыбиков
-
Довбня
Александр Довбня
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Большаков
Денис Большаков
-
Бурченко
Максим Бурченко