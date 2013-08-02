Салют
мин
-
Михеев
Александр Михеев
74
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
65
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
18'
82'
84
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
28'
59
Запасные
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Яркин
Александр Яркин
-
Андреев
Максим Андреев
-
Дегтев
Денис Дегтев
-
Телков
Игорь Телков
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Носов
Александр Носов