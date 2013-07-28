Луч
мин
-
Колычев
Сергей Колычев
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
45'
75
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Клопков
Денис Клопков
66
-
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Кацаев
Адлан Кацаев
59
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Михалев
Илья Михалев
12'
36
Запасные
-
Селищев
Денис Селищев
-
Штанько
Артем Штанько
-
Киселев
Антон Киселев
-
Гриднев
Даниил Гриднев
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий