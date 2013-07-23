Салют
мин
-
Михеев
Александр Михеев
82
-
Яркин
Александр Яркин
90
-
Андреев
Максим Андреев
32
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Зотов
Георгий Зотов
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
53
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
65
Запасные
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Шевченко
Максим Шевченко
-
Телков
Игорь Телков
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Жирный
Иван Жирный
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
-
Носов
Александр Носов