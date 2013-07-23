Балтика
мин
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Халиуллин
Рустем Халиуллин
90
-
Каленкович
Виталий Каленкович
85
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Скавыш
Максим Скавыш
12'
76
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
68
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Сысуев
Владислав Сысуев
-
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
Колинько
Александр Колинько
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Рытов
Михаил Рытов
-
Гацко
Андрей Гацко