Луч
мин
-
Киселев
Антон Киселев
80
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
64
Запасные
-
Селищев
Денис Селищев
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Штанько
Артем Штанько
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
-
Михалев
Илья Михалев
-
Корян
Руслан Корян