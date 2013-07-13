Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Васильев
Максим Васильев
5'
90
-
Плопа
Максим Плопа
59
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Халиуллин
Рустем Халиуллин
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Скавыш
Максим Скавыш
76
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
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Сальников
Андрей Сальников
-
Сысуев
Владислав Сысуев
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Рытов
Михаил Рытов
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Гацко
Андрей Гацко