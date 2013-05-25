Нефтехимик
мин
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Уридия
Мераби Уридия
90
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Галиакберов
Руслан Галиакберов
90
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Джалилов
Манучехр Джалилов
90
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Пискунов
Антон Пискунов
90
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Бочаров
Никита Бочаров
90
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Лосев
Сергей Лосев
90
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Куликов
Александр Куликов
90
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Платика
Михаил Платика
90
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Джалилов
Алишер Джалилов
90
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Нуров
Георгий Нуров
30'
46
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Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
58'
90
Запасные
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Мирзаев
Даврон Мирзаев
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Махмутов
Руслан Махмутов
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Чала
Вальтер Чала
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Гаппаров
Аюбхон Гаппаров
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Нестеренко
Юрий Нестеренко
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Умарбаев
Парвизджон Умарбаев