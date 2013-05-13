Уфа
мин
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
33'
90
-
Киреев
Андрей Киреев
85
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Михеев
Андрей Михеев
62
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Данилов
Сергей Данилов
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
71
Запасные
-
Саито
Йосуке Саито
-
Подкорытов
Константин Подкорытов
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Василенко
Александр Василенко
-
Васильев
Александр Васильев
-
Заболотный
Антон Заболотный
-
Маркосов
Михаил Маркосов