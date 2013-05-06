Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Плопа
Максим Плопа
71
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Крючков
Владислав Крючков
46
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
64
-
Скавыш
Максим Скавыш
23'
58'
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
82
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
53'
90
Запасные
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Сальников
Андрей Сальников
-
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Марущак
Кирилл Марущак
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Волков
Максим Волков
-
Гацко
Андрей Гацко