Химки
мин
-
Дебле
Серж Дебле
90
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
73
-
Кподо
Эдвард Кподо
90
-
Алексанян
Артак Алексанян
77
-
Даниловский
Сергей Даниловский
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Соболев
Владимир Соболев
90
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Померко
Алексей Померко
90
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Комков
Михаил Комков
61
-
Бреев
Сергей Бреев
90
Запасные
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Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Филатов
Валентин Филатов
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Песегов
Евгений Песегов
-
Панюков
Андрей Панюков