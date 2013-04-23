Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
1 : 0
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
23 апр. 2013, 15:00 МСК
23.04.2013, 15:00 МСК
вторник
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы
Сибирь
мин
-
Малофеев
Евгений Малофеев
90
-
Шпичич
Матийя Шпичич
90
-
Головатенко
Виктор Головатенко
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Выходил
Томаш Выходил
90
-
Скороходов
Денис Скороходов
90
-
Гладышев
Алексей Гладышев
84
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Дудолев
Артем Дудолев
90
-
Бркляча
Марио Бркляча
80
-
Шевченко
Игорь Шевченко
90
Запасные
-
Запрудских
Виталий Запрудских
-
Халиуллин
Рустем Халиуллин
-
Ходырев
Антон Ходырев
-
Кабанов
Артем Кабанов
-
Житнев
Максим Житнев
-
Рыжков
Владислав Рыжков
-
Зуев
Леонид Зуев