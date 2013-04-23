Сибирь
мин
-
Малофеев
Евгений Малофеев
90
-
Шпичич
Матийя Шпичич
90
-
Головатенко
Виктор Головатенко
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Выходил
Томаш Выходил
90
-
Скороходов
Денис Скороходов
90
-
Гладышев
Алексей Гладышев
84
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Дудолев
Артем Дудолев
90
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Бркляча
Марио Бркляча
80
-
Шевченко
Игорь Шевченко
90
Запасные
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Запрудских
Виталий Запрудских
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Халиуллин
Рустем Халиуллин
-
Ходырев
Антон Ходырев
-
Кабанов
Артем Кабанов
-
Житнев
Максим Житнев
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Рыжков
Владислав Рыжков
-
Зуев
Леонид Зуев