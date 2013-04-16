Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Димидко
Александр Димидко
8'
63
-
Горбанец
Андрей Горбанец
49'
76
-
Сорокин
Валерий Сорокин
46
-
Черевко
Александр Черевко
90
-
Касьян
Александр Касьян
90
-
Голышев
Павел Голышев
85
Запасные
-
Аксанов
Султан Аксанов
-
Астахов
Виталий Астахов
-
Башкиров
Евгений Башкиров
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Баженов
Никита Баженов
-
Хазов
Антон Хазов
-
Погребняк
Кирилл Погребняк