Ротор
мин
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Тодорович
Иван Тодорович
79
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Фомин
Семен Фомин
50'
90
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Ваганов
Сергей Ваганов
90
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Зинин
Илья Зинин
90
-
Рылов
Артур Рылов
70
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
68
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
62
Запасные
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Арлашин
Денис Арлашин
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Малышев
Александр Малышев
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Алейник
Олег Алейник
-
Глушков
Никита Глушков
-
Коротаев
Александр Коротаев