Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
Малыгин 58'
2 : 1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
Фомин 50'
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
9 апр. 2013, 15:00 МСК
9.04.2013, 15:00 МСК
вторник
Владимир Рогулев
Владимир Рогулев
Главный Судья
Составы
Ротор
мин
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Тодорович
Иван Тодорович
79
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
58'
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Фомин
Семен Фомин
50'
50'
90
-
Ваганов
Сергей Ваганов
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Рылов
Артур Рылов
70
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
68
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
62
Запасные
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Малышев
Александр Малышев
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Алейник
Олег Алейник
-
Глушков
Никита Глушков
-
Коротаев
Александр Коротаев