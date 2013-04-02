Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
62
-
Яркин
Александр Яркин
62
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
85
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Кобенко
Андрей Кобенко
76
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
90
Запасные
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Скрыпников
Владислав Скрыпников
-
Дегтев
Денис Дегтев
-
Сикач
Степан Сикач
-
Бутырин
Сергей Бутырин
-
Алборов
Мирза Алборов
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович