Торпедо
мин
-
Фомичев
Валентин Фомичев
90
-
Князев
Иван Князев
90
-
Скепский
Денис Скепский
69
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Большаков
Денис Большаков
72'
90
-
Газинский
Юрий Газинский
89
-
Обухов
Владимир Обухов
90
-
Войнов
Денис Войнов
59
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
Запасные
-
Лунев
Андрей Лунев
-
Самсонов
Артем Самсонов
-
Пономарев
Владимир Пономарев
-
Дикьяра
Джозеф Дикьяра
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Бояринцев
Денис Бояринцев