Спартак-Нальчик
мин
-
Галин
Дмитрий Галин
46
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
90
-
Чеботару
Евгений Чеботару
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
84
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Медведев
Алексей Медведев
77
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Буйтраго
Даниэль Буйтраго
75
Запасные
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Степанов
Алексей Степанов
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Джудович
Миодраг Джудович
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Абазов
Руслан Абазов
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Зинович
Дмитрий Зинович
-
Коронов
Игорь Коронов
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Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Болов
Руслан Болов