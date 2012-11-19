СКА-Хабаровск
мин
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
73
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Зюзин
Максим Зюзин
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
66
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Славнов
Роман Славнов
14'
90
-
Басиев
Валерий Басиев
46
-
Луценко
Евгений Луценко
80
Запасные
-
Агапов
Александр Агапов
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Зуев
Константин Зуев
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Никифоров
Владислав Никифоров
-
Радченко
Александр Радченко