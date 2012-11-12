Сочи
мин
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
24'
46
-
Андреев
Максим Андреев
88'
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Костин
Сергей Костин
46
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Матрахов
Евгений Матрахов
52
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
83
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Мязин
Андрей Мязин
44'
90
Запасные
-
Усанов
Максим Усанов
-
Хотов
Мурат Хотов
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
-
Круподер
Александр Круподер