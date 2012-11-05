Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
58
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
82
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
46
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Алексеев
Сергей Алексеев
80
Запасные
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Рожков
Павел Рожков
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
-
Чуперка
Валерий Чуперка
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Роденков
Юрий Роденков