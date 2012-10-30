Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Чухлей
Андрей Чухлей
83
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
-
Семакин
Максим Семакин
58'
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
18'
29'
62
-
Гогниев
Спартак Гогниев
47'
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
37'
70
Запасные
-
Арапов
Дмитрий Арапов
-
Дранников
Иван Дранников
-
Герк
Анатолий Герк
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Бирюков
Михаил Бирюков
-
Манучарян
Эдгар Манучарян