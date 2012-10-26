Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
79
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
70
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
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Абрамов
Алексей Абрамов
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Сухов
Александр Сухов
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Дудченко
Константин Дудченко