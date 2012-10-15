Уфа
мин
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Галыш
Виталий Галыш
51
-
Данилов
Сергей Данилов
90
-
Маркосов
Михаил Маркосов
87'
85
Запасные
-
Степанов
Игорь Степанов
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Василенко
Александр Василенко
-
Тишкин
Максим Тишкин
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Маляров
Никита Маляров
-
Васильев
Александр Васильев