Химки
мин
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
-
Филатов
Валентин Филатов
90
-
Даниловский
Сергей Даниловский
90
-
Алексанян
Артак Алексанян
68
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Кузнецов
Андрей Кузнецов
90
-
Соболев
Владимир Соболев
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Комков
Михаил Комков
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
70
Запасные
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Кобзарь
Евгений Кобзарь
-
Андрианов
Сергей Андрианов
-
Будаков
Александр Будаков
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Ковба
Денис Ковба
-
Гвазава
Леван Гвазава
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин