Сибирь
мин
-
Макаров
Александр Макаров
90
-
Шпичич
Матийя Шпичич
90
-
Халиуллин
Рустем Халиуллин
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Головатенко
Виктор Головатенко
90
-
Кабанов
Артем Кабанов
90
-
Кульчий
Александр Кульчий
90
-
Беляев
Роман Беляев
18'
36
-
Бркляча
Марио Бркляча
78
-
Шевченко
Игорь Шевченко
67
-
Медведев
Алексей Медведев
72
Запасные
-
Трунин
Илья Трунин
-
Ходырев
Антон Ходырев
-
Логуа
Ираклий Логуа
-
Гладышев
Алексей Гладышев
-
Скороходов
Денис Скороходов
-
Зуев
Леонид Зуев
-
Пошкус
Робертас Пошкус