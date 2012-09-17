Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
2 : 3
Матч завершен
Томь
Томск
Бендзь 29'
Димидко 62'
Сорокин 90'
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
17 сент. 2012, 15:00 МСК
17.09.2012, 15:00 МСК
понедельник
Составы
Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Николов
Пламен Николов
58
-
Бендзь
Сергей Бендзь
29'
29'
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Горбанец
Андрей Горбанец
66
-
Голышев
Павел Голышев
64
-
Баженов
Никита Баженов
90
-
О`Коннор
Гарри О`Коннор
88
-
Димидко
Александр Димидко
62'
62'
90
Запасные
-
Астахов
Виталий Астахов
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Зотов
Александр Зотов
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90'
-
Черевко
Александр Черевко
-
Хазов
Антон Хазов