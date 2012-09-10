Ротор
мин
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
77
-
Пугин
Алексей Пугин
67
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Ваганов
Сергей Ваганов
53
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
18'
81
Запасные
-
Хинчагов
Девико Хинчагов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Глушков
Никита Глушков
-
Рылов
Артур Рылов