Салют
мин
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Алборов
Мирза Алборов
80
-
Яковлев
Максим Яковлев
90
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
90
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
-
Бажев
Амир Бажев
71
Запасные
-
Дегтев
Денис Дегтев
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Сикач
Степан Сикач
-
Жирный
Иван Жирный
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Ткачук
Денис Ткачук