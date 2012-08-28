Волгарь
мин
-
Печник
Андрей Печник
90
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
46
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
73
-
Романенко
Владимир Романенко
8'
78
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
90
Запасные
-
Шаров
Сергей Шаров
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
-
Петривский
Тарас Петривский
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
-
Антипенко
Александр Антипенко