Торпедо
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
73
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
40'
90
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
18
-
Мищенко
Михаил Мищенко
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
52'
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
86
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
49'
69
Запасные
-
Епифанов
Алексей Епифанов
-
Таранов
Владимир Таранов
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
-
Самсонов
Артем Самсонов
-
Большаков
Денис Большаков
-
Родин
Иван Родин
-
Козлов
Андрей Козлов