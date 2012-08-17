Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Абазов
Руслан Абазов
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
84
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Чеботару
Евгений Чеботару
87
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Балов
Рустам Балов
62
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90'
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
68
Запасные
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Степанов
Алексей Степанов
-
Джудович
Миодраг Джудович
-
Засеев
Аслан Засеев
-
Захирович
Аднан Захирович
-
Шаваев
Алихан Шаваев
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Коронов
Игорь Коронов