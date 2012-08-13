СКА-Хабаровск
мин
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
59
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
62
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Зюзин
Максим Зюзин
89
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
46
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Агапов
Александр Агапов
-
Мицейка
Дариус Мицейка
-
Удалый
Игорь Удалый
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Зуев
Константин Зуев
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Радченко
Александр Радченко