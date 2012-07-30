Енисей
мин
-
Рожков
Павел Рожков
59
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
65
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
43
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
90
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Алексеев
Сергей Алексеев
30'
73
Запасные
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
-
Роденков
Юрий Роденков
-
Чадов
Вячеслав Чадов