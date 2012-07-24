Урал
мин
-
Котляров
Александр Котляров
90
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Данцев
Александр Данцев
50
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
46
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Бочков
Андрей Бочков
90
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Семакин
Максим Семакин
77
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Герк
Анатолий Герк
90
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Асеведо
Герсон Асеведо
58
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Гогниев
Спартак Гогниев
90
Запасные
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Арапов
Дмитрий Арапов
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Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
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Волков
Максим Волков
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Берхамов
Кантемир Берхамов
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Лунгу
Чисамба Лунгу
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Кухарчук
Илья Кухарчук